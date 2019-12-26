Координатор «Голоса» Виталий Аверин: Партийная система вне интересов граждан

Все обсуждают, что по итогам этого опроса партия «Коммунисты России» впервые преодолевает 5%-ный барьер. А стоило бы обратить внимание на два других показателя:

— 9% от числа тех, кто определился со своим выбором, испортили или унесли бы избирательный бюллетень, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье. При этом в 2016 году, когда состоялись последние выборы в Госдуму, таких насчитывалось только 3%. То есть рост в 6%, и это немало;

— 24% респондентов вообще бы не приняли участие в выборах. Тогда как в 2016 г. таких было всего 15%. То есть рост составил 9%, что тоже существенно. Напомню, что тогда официальная явка на выборах в Госдуму составила только 47,88% и оказалась самой низкой за всю историю постсоветского парламентаризма.

Что показывают эти цифры? То, о чем мы в «Голосе» говорим уже не первый год: партийная система в современной России нерепрезентативна и не отражает в полной мере весь спектр общественных интересов. Сами партии слабо связаны с целыми группами населения, плохо артикулируют и представляют их интересы как на выборах, так и в самих выборных органах власти.

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