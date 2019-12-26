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Пенсионная реформа стала событием года для россиян

26.12.2019

Самым важным событием 2019 года для россиян стала пенсионная реформа и ее последствия, следует из опроса «Левада-центра». Так считают 44% респондентов, передает РБК. Второе и третье места в рейтинге главных событий заняли лесные пожары в Сибири (38%) и летнее наводнение в Иркутской области (30%).

Также участники опроса отметили открытие железнодорожной части Крымского моста (29%), участие России в войне в Сирии (24%), допинговый скандал (21%) и гибель моряков на подлодке в Баренцевом море (21%). Кроме того люди называли победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине и его переговоры с Владимиром Путиным, выборы и протесты, пожар в соборе Нотр-Дам, убийства девочки в Саратове и аспирантки в Санкт-Петербурге, «московское дело», прекращение авиасообщения с Грузией, обсуждение законопроекта о домашнем насилии.

В опросе можно было выбрать один или несколько предложенных ответов или дать свой.

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