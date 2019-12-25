Эрдоган обеспокоен присутствием 2000 наемников ЧВК «Вагнер» в Ливии

На совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обеспокоенности конфликтом в Ливии. В том числе, Тунис и Турцию тревожит большое количество наемников, сообщает «Анадолу».

«Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК «Вагнер»? Что они там делают?», — сказал Эрдоган.

В Тунисе прошли совместные переговоры президентов двух стран, на которых они обсудили совместные шаги по установлению перемирия и продвижению политического процесса в Ливии, так как напряженность в этой стране влияет и на соседние государства.

При этом президент Турции не исключает отправку турецкого контингента в Ливию, если ливийские власти об этом попросят. Он также напомнил, что Халифа Хафтар, на стороне которого выступают наемники ЧВК «Вагнер», воюет против признанного на международном уровне правительства.

«Турция предпринимает совместные шаги с признанным на международном уровне Правительством национального согласия Ливии. Халифа Хафтар не признан на международном уровне. У него нет полномочий, чего не скажешь о главе Правительства нацсогласия Ливии Файезе Саррадже», — заявил турецкий лидер.