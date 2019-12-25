Иран отключает интернет, опасаясь новых акций протеста

Иранские власти закрыли мобильный доступ к зарубежным сайтам в нескольких провинциях за день до того, как должны пройти акции протеста и поминовения, к которым призвали в соцсетях родственники погибших во время митингов против повышения цен на бензин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское полуофициальное информационное агентство ILNA.

Закрытие внешнего интернета реализовано по приказу органов безопасности и затронуло провинции Альборз, Курдистан, Зенджан и Фарс. Возможно, что произойдут отключения и в других провинциях.

В ноябре Иран закрыл внешний интернет примерно на неделю, чтобы подавить протесты. Это привело к самым кровавым репрессиям за 40-летнюю историю Ирана. Из-за блокировки интернета протестующим было трудно размещать видео в социальных сетях для получения поддержки. Также невозможно было достоверно оценить масштабах беспорядков.