Александр Морозов: Чего хочет Баданин?

Баданин ("Проект") опубликовал текст о том, что Сергей Адоньев, один из близких партнеров Чемезова, был спонсором многих гуманитарных проектов и в том числе он финансирует "Новую газету", RTVi, был спонсором компании Собчак и т.д. И что все это защищено "башней Чемезова". Все это основано на хорошо известных слухах, которые несколько лет ходят в московских кругах, - о том, что Чемезов и его люди патронируют часть "либеральной тусовки".

В Москве все знают, что после того, как были "убиты" Форбс и РБК - любые крупные медиапроекты ("крупные" - это означает наличие коллектива от 30 до 200 чел., которому надо выплачивать белую зарплату), больше невозможны как "публичные проекты известных олигархов". Даже Прохоров не смог остаться "медиамагнатом". Поэтому все с пониманием относились к тому, что у крупных системных журналистов не может быть проекта без какой-то политической поддержки одного из крупных путинских воротил. В течение последних пять лет много проектов "зашло под Ковальчуков". А в тех случаях, когда руководители проектов указывают на какую-то "промежуточную" фигуру инвестора все понимают, что он должен быть "чьим-то человеком" - иначе он не может заниматься чем-то в гуманитарно-политической сфере. Поэтому - зная общий контекст "коридоров власти" - все понимали, что Собчак выдвигается не потому, что это "нужно Путину", - ему все равно и он может просто согласиться с аргументацией близкого друга, например, Чемезова - зачем ему это надо, а то, что непосредственно кампанию Собчак финансирует Адоньев - это не так важно в данном случае. Такая же ситуация и с многими медиа-, кино- и теле-проектами. Мы понимаем, что The Bell не может быть официальным информационным спонсором крупнейшего путинского экономического форума, если у этого решения нет "патрона". Но это никак не сказывается на нашем понимании миссии Елизаветы Осетинской, которая, несомненно, является одним из лучших медиаменеджеров и системных редакторов в России. К этому кругу принадлежит и сам Роман Баданин - в прошлом главред и Форбса, и РБК.



И вот встает вопрос: в чем смысл публикации, которая фиксирует, что Муратов выпускает теперь "Новую газету" под патронажем Чемезова? Тем более, что в этой публикации нет ни одного убедительного факта, а только "презентация московских слухов" (на уровне публикаций политических телеграм-каналов)? Вот я не понял: с какой "философией" тут выступает Баданин? Странность в том, что Баданин тут разоблачает не "яхты и дворцы", а "политическую привязку медиа к одному из кремлевских кланов". Все понимают, что в русскоязычной зоне нет либеральных медиапроектов (кроме одиноко сияющего МБХ-медиа), которые бы имели прозрачную структуру финансирования (после того, как Прохоров попрощался с РБК). И "в доме повешенного не говорят о веревке". И вот отсюда и возникает вопрос: что хочет Баданин от этой публикации?

Источник