В Гонконге демонстранты активизировались в Рождество

Антиправительственные демонстранты в Гонконге прошли, выкрикивая лозунги, через украшенные к Рождеству торговые центры, один из которых пришлось закрыть. Также они пытались перекрыть часть улиц в торговом центре города, после чего полиция применила слезоточивый газ, сообщает Reuters.

Ранее в декабре протесты были достаточно мирными, но во время праздника ситуация обострилась, так как власти не пошли на уступки протестующим, несмотря на массовую поддержку их позиции со стороны населения, что показали выборы в райсоветы города в ноябре. Демонстранты решили собираться на демонстрации даже в праздник.

В среду 25 декабря серьезных столкновений не происходило, однако одна из групп протестующих стала оскорблять представителей полиции, которых обвиняли в применении чрезмерной силы. В ответ полиция применила слезоточивый газ. В одном из торговых центров были арестованы несколько человек за то, что разбрызгивали перцовые баллончики. Этот торговый центр пришлось закрыть, но другие, несмотря на присутствие в них протестующих, — работали.

Зато 24 декабря, в канун Рождества, полиция разгоняла слезоточивым газом тысячи демонстрантов, которые забаррикадировали дороги, писали лозунги на зданиях, крушили витрины Starbucks и отделения HSBC. По данным медиков, за ночь пострадали 25 человек. HSBC протестующие связывают с полицейскими репрессиями в отношении краудфандинговой платформы, поддерживающей демонстрантов (хотя компания все отрицает). А Starbucks вызвал гнев из-за того, что дочь основателя компании осудила протест.

Глава Гонконга Кэрри Лэм 25 декабря в Facebook заявила, что многие представители общественности и туристы были разочарованы тем, что им испортили празднование Рождества.