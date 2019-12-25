Суд оштрафовал «Мемориал» за отсутствие маркировки «иноагента» на сайте о защите прав на Кавказе

Тверской суд Москвы оштрафовал на 400 тыс. рублей Правозащитный центр «Мемориал» и председателя его совета Александра Черкасова за отсутствие маркировки «иностранного агента» на сайте о защите прав при незаконном профучете в ОВД Северного Кавказа. Как уточняет «ОВД-Инфо», Черкасова оштрафовали на 100 тыс., а ПЦ «Мемориал» на 300 тыс. руб.

«Мемориал» пояснял, что сайт legal.memohrc.org является поддоменом сайта правозащитного центра, на котором есть отметка, что организация внесена в реестр НКО-«иноагентов». Кроме того, Минюст проводил проверку «Мемориала» и по выборочной проверке издаваемых материалов не зафиксировал нарушения закона «О некоммерческих организациях» в части проставления маркировок «иноагента».

Общая сумма штрафов, наложенных на ПЦ «Мемориал» и одноименное международное общество, а также их руководителей, достигла 3,5 млн руб.