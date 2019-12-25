Папа Франциск в рождественском послании призвал к миру на Украине

В своем рождественском послании Папа Римский Франциск призвал к миру на Святой Земле, в Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, Украине и нескольких африканских странах. А также призвал мир позволить «свету Рождества» проникнуть во «тьму человеческих сердец», которая ведет к религиозным преследованиям, социальной несправедливости, вооруженным конфликтам и страху перед мигрантами, передает Reuters.

В послании Франциск особо выделил преследование христиан воинствующими группировками в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Нигерии и попросил Бога утешить тех, кто страдает за веру. Также он посвятил часть своего послания защите беженцев.

Папа Римский также отметил, что хотя в мире существует множество огромных проблем, людям не нужно далеко ходить, чтобы исправить несправедливость — это можно делать в своих общинах, чтобы начать исцеление всех «страдающих членов нашей человеческой семьи».

Ранее, во время рождественской мессы, понтифик говорил о любви Бога даже к самым худшим из людей. «Вы могли заблуждаться, могли поступать в корне неправильно, но Господь продолжает вас любить», — сказал Франциск. Есть мнение, что так завуалированно он обратился к священникам, которые оказались замешаны в секс-скандалах и обвинениях в педофилии, сообщает BBC.