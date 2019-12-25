Александр Пожалов о рейтингах малых партий

С социологией «Левады» интересно наблюдать, как сперва некоторые эксперты и провластные СМИ называют ее «антинаучной социологией» (из-за выявленного два месяца назад роста запроса на решительные перемены в стране).

Но потом цифры другого опроса «Левады» активно продвигаются в СМИ и информагентствах, ведь там «почти половина россиян готовы проголосовать за «Единую Россию» (ну и что, что это только от точно определившихся с выбором в период политического затишья, а в целом рейтинг ЕР у «Левады» традиционно ниже, чем у ФОМ и ВЦИОМ — 29%).

То ли «антинаучные социологи» исправились, то ли к следующему опросу «Левады» маятник должен качнуться обратно:)

Что же касается «сенсации» про «эсеров», малые партии и прежде всего 5% от определившихся за «Коммунистов России», то это и не сенсация вроде.

Рейтинг «эсеров» у «Левады», насколько я помню, традиционно ниже, чем в опросах ФОМ и ВЦИОМ.

А анализ итогов всех выборов 2018–2019 годов по партспискам, который мы делали в докладе про партийную систему, уже показывал, что средневзвешенный результат коммунистов Сурайкина за два года на большой выборке — это 4,35% (лучшая непарламентская партия).

Однако в 2019 году результативность «альтернативных» коммунистов на региональных и местных выборах была ниже, чем в более протестном 2018 году: из 23 кампаний по спискам барьер 5% они взяли только в 9 случаях, в основном это малые территории. Тогда как у Партии пенсионеров (средневзвешенный результат за два года чуть больше 4%) динамика лучше, в 2019 году барьер по спискам был ими пройден в 21 случае из 28, в том числе на крупных кампаниях.

Да и проценты коммунистов Сурайкина и КПСС пока не удваиваются, если оба этих спойлера оказываются в одном бюллетене (хотя это редкий случай). При двойной «атаке» на КПРФ на одних выборах они вместе оттягивали у КПРФ от 5% (в Можайске) до 7% (в Ульяновской области) — столько, сколько каждая из этих партий набирала на отдельных кампаниях в одиночку.

Так что если ставить на то, какая из малых партий первой создаст фракцию в Госдуме, то сейчас я бы поставил на «Пенсионеров», а коммунистов Сурайкина и «Зеленых» (еще одна партия с позитивной динамикой в 2019 году) отнес бы только в зону госфинансирования.

Источник