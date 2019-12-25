«Проект» рассказал о связях Сергея Чемезова со СМИ

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов стоит за телеканалом RTVI и «Новой газетой», утверждает издание «Проект». Его цель — создание иллюзии свободы в России.

С 2012 года международной телекомпанией RTVI, вещающей на русском языке в 50 странах, владел бизнесмен Руслан Соколов. Собеседники «Проекта» утверждают, что в 2017 году канал был перезапущен при содействии главы «Ростеха» Сергея Чемезова, друга Путина еще с тех времен, когда они оба служили в КГБ. Роль в перезапуске сыграл нынешний директор «Ростеха» по особым поручениям Василий Бровко (муж Тины Канделаки), который часто появлялся в редакции RTVI во время перезапуска.

В расследовании говорится, что телеканал также связан с «Ростехом» через зарегистрированную в Великобритании компанию-правообладателя RTVI, Brenrose Limited. В 2018 году место директора этой компании занял Кирилл Ганин, который одновременно возглавлял различные компании, связанные с «Ростехом». Ганин заявил «Проекту», что готовил канал к продаже. Напомним, что RTVI приобрел американский бизнесмен с армянскими корнями Микаэль Исраелян.

Бывшие сотрудники RTVI говорят, что со времен перезапуска и до 2019 года цензуры на канале не было. Но после того как весной 2019 года председателем совета правления телеканала стала Юлия Москвитина (пришедшая с СТС), а исполнительным директором RTVI — Татьяна Дружняева (работала в Общественной палате и «Апостоле» — подрядчике «Ростеха»), сотрудникам объявили о смене стратегии: сокращении новостного эфира в пользу развлекательного. Особое внимание уделялось соцсетям и «важному для инвестора» Telegram-каналу. Редакции поручили чаще репостить канал Канделаки и публиковать ее в рубрике «Мнения». В апреле Дружняева поручила новостной редакции выпустить текст, посвященный налоговой реформе, предложенной первым вице-премьером Антоном Силуановым, где нужно было подчеркнуть «позитивные итоги работы министерства».

«Новую газету» «Проект» связал с главой «Ростеха» через акционера компании Yota Сергея Адоньева, который стал партнером издания после того, как в конце 2014 года крупнейший частный акционер издания Александр Лебедев не смог делать «Новой» «добровольные пожертвования», и в редакции начались задержки зарплат. В расследовании говорится, что кроме Адоньева в переговорах участвовали Чемезов и их общий партнер Альберт Авдолян. Бывшие сотрудники издания называют инвестором Чемезова, а не Адоньева. При этом отмечается, что выпуск острых статей, касающихся Чемезова, его семьи и бизнеса, теперь требует предварительного разговора с инвестором и дополнительного времени, чтобы получить его комментарий. Единственным препятствием для давления на издание является, по мнению источников «Проекта», главред «Новой» Дмитрий Муратов.

Сам Муратов заявил, что Чемезов, его сотрудники или структуры «Ростеха» никогда не финансировали «Новую газету» и не финансируют ее сейчас.

«Мы получаем благотворительные взносы от господина Адоньева, он наш надежный партнер и товарищ, — сказал Муратов. — Адоньев никогда не вмешивался в политику газеты, ее осуществляет избранный коллективом главный редактор и редколлегия».

«Проект» отмечает, что Чемезов, насколько ему позволяется, создает видимость свободы в России. Он же, например, был связан с выдвижением на предыдущие президентские выборы Ксении Собчак.