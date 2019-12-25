Жительницу Карелии оштрафовали по делу об оправдании терроризма за комментарий в соцсети

Второй Западный окружной военный суд признал анархистку Екатерину Муранову виновной в оправдании терроризма и назначил ей 350 тыс. рублей штрафа.

Как сообщает «Медиазона», уголовное дело было возбуждено в марте — ранее Муранова оставила комментарий во «ВКонтакте» к посту о Михаиле Жлобицком, который подорвал себя в приемной архангельского управления ФСБ. По версии обвинения, девушка сделала это, «разделяя идеологию анархизма, осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, имея преступный умысел оправдать терроризм перед неограниченно широким кругом лиц из числа пользователей сети Интернет».

Сама Муранова не отрицает, что оставляла комментарий, но не считает его оправданием терроризма. «Я никогда не поддерживала терроризм, я всегда считала, что это преступление против человечества с самыми жесткими последствиями. Я никогда не распространяла идеи ненависти и вражды», — говорит Муранова.