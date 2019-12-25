Песков: уровень интеграции не позволяет установить одинаковые цены на газ для российских и белорусских потребителей

Белоруссия имеет право воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, если они выгоднее того, что предлагает Россия, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко радиостанции «Эхо Москвы».

«В данном случае речь идет о вопросе коммерческом. Безусловно, при нынешнем уровне нашей интеграции нельзя говорить о равных условиях для российских и белорусских потребителей по всем параметрам», — цитируют «Ведомости» Пескова. Он добавил, что в Кремле со всей серьезностью воспринимают заявление Лукашенко.

Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, Минск будет искать альтернативные способы поставок, в том числе использовать реверс нефти через Польшу. «Если российский рынок нефти и газа уйдет куда-то — вы не обижайтесь», — сказал Лукашенко.

20 декабря по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным Лукашенко говорил о достижении концептуальных договоренностей по энергоносителям. По его словам, Минск в 2020 году планирует приобрести у Москвы около 20 млрд кубометров газа.