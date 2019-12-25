Александр Ивахник о Белоруссии и транзите власти в России

Обширное и важное интервью Александра Лукашенко Венедиктову было либо проигнорировано в телеграм-каналах, либо истолковано в том смысле, что у Батьки всё плохо, он вынужден во всем уступить российским требованиям, оттого его и «понесло». Положение Лукашенко сейчас, конечно, непростое. Экономическая стабильность его режима под вопросом, а давление России в плане уступок по реальной интеграции вызывает сильное беспокойство. Однако главное в другом. Интервью дает достаточно оснований, чтобы убедиться: идея о поглощении Белоруссии Россией и создании формально нового государства как способе решения проблемы транзита, бродившая в воспаленных умах авторов ряда телеграм-каналов и в некоторых властных кабинетах, нереализуема.

Лукашенко однозначно в 2020 году будет избираться на новый срок. Лукашенко готов (на словах, практика — другой вопрос) к реализации достигнутых интеграционных договоренностей, но только в том случае, если это «не уменьшает суверенитет Белоруссии». При этом он прямо исключает создание политических наднациональных органов, которые, по его версии, пытается проталкивать правительство РФ, но Путин согласен не трогать эти вопросы.

Как ни относиться к Батьке, но он — совершенное политическое животное, которые нечасто встречаются в человеческой природе. За 25 лет президентства он настолько сросся с абсолютной властью в своей стране, что не мыслит себя в иной роли. Он так и говорит: я создал первое в истории Белоруссии независимое государство, как же я могу его похоронить? И потому его нельзя купить — даже за высокие материальные и статусные вознаграждения. Он подчеркнуто бравирует званием последнего диктатора Европы, тем более что это звание в новой, посткрымской геополитической ситуации не мешает ему искать поддержку на Западе. Он позволяет себе даже открыто говорить о том, что в случае попытки нарушения белорусского суверенитета со стороны России Запад и НАТО не будут стоять в стороне.

Проект Союзного государства России и Белоруссии сейчас нужен Лукашенко лишь в той мере, в какой он позволяет пользоваться преимуществами неэквивалентного экономического обмена. В случае полного отказа России от прежней модели экономических отношений Лукашенко угрожает поиском альтернативы российским поставкам нефти и газа, например, использованием нефтепровода «Дружба» для организации поставок из Польши, и такой вариант исключить нельзя.

За 20 лет Владимир Путин прекрасно изучил Лукашенко и хорошо понимает, насколько устойчивую и полностью подконтрольную государственную конструкцию тот построил. Поэтому Путин резонно занимает выжидательную позицию и не хочет форсировать события на этом направлении. Так что транзит-2024 пойдет по более сложному, но менее рискованному пути.

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