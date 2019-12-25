Алексей Навальный: Последние новости о Руслане Шаведдинове

Только что звонил Руслан. Свой телефон ему дал начальник медчасти, для того чтобы Шаведдинов сообщил имейл, на который можно прислать его медицинские документы.

Текущий статус похищенного сотрудника ФБК Шаведдинова заключается в следующем:

— он является незаконно лишенным свободы. Самым настоящим политическим заключенным, ну или ссыльным, как угодно;

— фактически на Министерство обороны и в/ч 23662 тупо возложили обязанности по организации квазитюремного заключения;

— его не держат взаперти, но к нему приставлен человек, который находится с ним буквально каждую секунду. Спит Руслан, ест или идёт в туалет — человек находится рядом и наблюдает;

— ему уже объявили, что телефон он не получит ни при каких обстоятельствах. Несмотря на то, что у всех остальных рядовых срочной службы (раз уж Минобороны считает Руслана таковым) телефоны есть. А в субботу вообще официальный день, когда можно звонить. Руслану сообщили, что ему нельзя будет звонить и по субботам. И вообще никаких коммуникаций с внешним миром у него не будет;

(В начале 2019 года Госдумой были приняты поправки в федеральный закон «О статусе военнослужащего», которым был введен запрет на использование мобильных телефонов с выходом Интернет. Однако военнослужащие могут пользоваться простыми мобильными телефонами в установленное приказом командира войсковой части время.)

— то есть ситуация заключенного. З/к тоже может ходить по бараку, но ему хотя бы разрешают звонить по телефону-автомату. В ситуации с Шаведдиновым тоже можно ходить только по казарме (на улице –27 и идти некуда), но звонить нельзя;

— у Шаведдинова есть документально установленное медицинскими исследованиями заболевание, которое не позволяет призывать его на военную службу. Начальник санчасти согласился посмотреть на эти бумаги, но что с ними он будет делать — непонятно;

— сами военные ни хрена не понимают, что с ним делать. То есть им прислали чувака с целью организации лишения свободы. И дальше чего? На каком основании к нему приставлен надзиратель? Почему призывника привезли насильно, по закону это невозможно. Как ему можно не давать телефон? То есть понятно как: закон — полярная ночь, белый медведь — прокурор. Тем не менее там явно никто не горит желанием совершить кучу уголовных преступлений ради каких-то жуликов в Москве, решивших покуражиться над человеком из ФБК.

Дальше-то что? Ставить его в караул под караулом из ещё пяти солдат? Выдавать ему автомат под конвоем ещё десяти автоматчиков? Чувак слоняется по секретной военной части даже без присяги. Никто её там не принимает, все на Новую Землю попадают только после присяги и учебки.

Адвокаты Шаведдинова подают заявления:

— о похищении человека;

— о незаконном лишении свободы;

— о незаконном запрете использовать средства связи;

— о незаконных действиях московского военкомата, призвавшего Руслана на военную службу;

— о превышении полномочий;

— о признании обыска незаконным;

— о приостановлении исполнения решения;

— иск к Йоте за незаконное приостановление действия услуг связи во время обыска.

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