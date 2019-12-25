Счетная палата: 80 млрд рублей не помогли малому бизнесу

Счетная палата полагает, что потраченные из бюджета на поддержку малого бизнеса с 2014 по 2018 год 80 млрд рублей не принесли пользы. Об этом пишет Forbes.

В ближайшие пять лет государство планирует потратить на поддержку малого и среднего бизнеса еще 244 млрд рублей, следует из паспорта соответствующего нацпроекта. Но ранее вложенные за четыре года с этой целью через специализированные организации около 80 млрд рублей не повлияли на количество субъектов малого и среднего бизнеса и численность работников. Финансовые показатели предприятий, получивших поддержку государства, менялись по-разному, а некоторые компании и вовсе прекратили свою деятельность после получения помощи, отмечают в Счетной палате.

Основная часть поддержки связана с льготным кредитованием. Так, региональные гарантийные организации и Корпорация МСП выступают в качестве поручителей для предпринимателей, которым не дают кредиты в банке. А МФО, банки-партнеры и Банк МСП предлагают льготные займы. Но за четыре года объем льготных кредитов по этой программе составил всего 2% в общем объеме привлеченных малыми и средними предприятиями банковских кредитов.

Аудитор Счетной палаты Данил Шилков отмечает, что столь малый объем льготных кредитов объясняется невыгодными условиями, предлагаемыми профильными организациями. Например, некоторые региональные гарантийные организации берут за выдачу гарантий комиссию, а размер ставки по ней, порядок и сроки уплаты могут определять самостоятельно. Комиссия доходит до 2% годовых, и ее от бизнеса требуют выплатить сразу. При этом сама ставка по займу часто превышает среднюю по стране в обычных кредитных организациях, поэтому брать кредит в обычном банке предпринимателям становится выгоднее.