Производители гаджетов не хотят нести ответственность за работу устройств с отечественным ПО

Предустановка отечественного софта на компьютеры, Smart TV и смартфоны будет обязательной по законодательству с июля 2020 года, но производители и ритейлеры не хотят нести ответственность, если из-за этого ПО устройство будет некорректно работать. Они предлагают закрепить в законе «О защите прав потребителей» ответственность разработчиков софта, пишет «КоммерсантЪ».

Инициатором распространения ответственности за работу устройств на разработчиков софта стала Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), которая представляет интересы Apple, Samsung, Philips, LG и других компаний. РАТЭК озвучила данное предложение на заседании рабочей группы при экспертном совете Федеральной антимонопольной службы по информационным технологиям 23 декабря.

Сейчас ответственность за качество и стабильность работы устройств несут производители, импортеры и продавцы. Но после того как в силу вступит закон об обязательной предустановке российского ПО, стабильность работы устройств будет зависеть в том числе от установленных на них отечественных приложений, говорят в ассоциации. Поэтому нужны изменения в законе «О защите прав потребителей».

РАТЭК предлагает установить переходный период сроком до года, чтобы в этот период реализовать пилотный проект по предустановке одного некоммерческого приложения, например «Госуслуг», на один конкретный вид устройств.