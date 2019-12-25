Прокуратура: школьники на учениях полиции исполняли роль нарушителей

Проверка показала, что 12 девятиклассников, привлеченных полицией для учений по пресечению массовых беспорядков, исполняли роли нарушителей, сообщает прокуратура Татарстана. Ранее пресс-служба МВД республики заявляла, что нарушителей изображали только переодетые полицейские.

По данным прокуратуры, 20 декабря в отделе полиции было запланировано проведение тактико-строевого занятия для тренировки действий по пресечению массовых беспорядков. Оно должно было пройти на территории парка отдыха «Солнечный» в селе Новотроицкое. В учениях должны были участвовать 25 полицейских, а актив Новотроицкого сельского поселения должен был изображать «правонарушителей». Но по согласованию с администрацией Новотроицкой средней школы учения перенесли на территорию учреждения, а в качестве статистов-нарушителей привлекли 12 учащихся из двух девятых классов.

В итоге 20 декабря в ходе учений 17 сотрудников полиции, выстроившись в живую цепь со щитами в руках, отрабатывали действия по пресечению разрыва цепи при столкновении со школьниками. При этом на учениях присутствовали директор школы и классный руководитель девятиклассников.

Ранее пресс-служба МВД Татарстана заявляла, что «действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде», а «школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал».

«Как выяснилось, решение о переносе учений на территорию школы было принято сотрудником отдела полиции, который был назначен руководителем тактико-строевого занятия. Свои действия он объяснил отказом главы Новотроицкого сельского поселения в предоставлении территории парка отдыха «Солнечный» из-за проведения там работ по подготовке к предстоящим новогодним мероприятиям», — сообщают в прокуратуре.

По данным ведомства, привлечение несовершеннолетних к учениям личного состава ОВД являлось незаконным. Причастные к этому должностные лица отдела МВД по Тукаевскому району и школы поставили под угрозу безопасность жизни и здоровья учеников, тем самым грубо нарушив их права и законные интересы. При этом районный отдел образования не обеспечил надлежащий ведомственный контроль и своевременное пресечение неправомерных действий администрации школы.

Прокуратура внесла в адрес главы Тукаевского района и начальника районного отдела МВД представления, а материалы прокурорской проверки переданы в Следственный комитет для уголовно-правовой оценки случившегося.