Дело Светланы Прокопьевой возвращено на доследование

Обвинительное заключение по делу в отношении журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма, не стала утверждать прокуратура. Уголовное дело возвращено на доследование, сообщает «Север.Реалии».

«Обвинительное заключение не утвердил заместитель прокурора. Следственный комитет оспорил это решение, но прокурор и с этим не согласился. Оспаривать дальше СК уже не стал», — говорит журналистка Светлана Прокопьева.

По делу, возможно, назначат новую экспертизу, так как поводом для возврата доследование, по мнению Прокопьевой, стали противоречивые выводы предыдущих экспертиз.

СК завершил расследование дела Прокопьевой еще в октябре. Но прокуратура затягивала с принятием решения.

Светлану Прокопьеву заподозрили в оправдании терроризма, после того как в феврале в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и колонке на интернет-портале «Псковская лента новостей» она высказала свое мнение о теракте в архангельском управлении ФСБ. В сентябре ей предъявили обвинение. После этого Прокопьева опубликовала открытое письмо. В начале октября Совет при президенте по правам человека потребовал прекратить уголовное преследование журналистки.