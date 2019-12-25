Кирилл Рогов: Версаль и Мюнхен: что хотел сказать Путин

Вот уже неделю президент Путин говорит только о мюнхенском сговоре и разделе Чехословакии в 1938 г. Этому не так-то просто найти объяснение.

Резолюция Европарламента, ставшая формальным поводом этих рассуждений, была принята три месяца назад — 19 сентября. В том, что говорит Путин, нет никаких новых «архивных открытий»: за исключением нескольких формулировок из посольских шифровок, практически все можно найти в Википедии и еще паре давно известных специалистам источников (в том числе сведения о позорной солидаризации польского посланника с планами Гитлера по выселению евреев).

В принципе, общая концепция Путина не вызывает возражений и была сформулирована, как он сам указывает, Черчиллем: Мюнхенские соглашения стали позорным и бессмысленным актом дипломатии европейских держав, разрушившим антигитлеровскую коалицию и предоставившим Гитлеру (за счет раздела Чехословакии) дополнительные ресурсы для подготовки к большой войне. Польша «поживилась» доставшимся ей трофеем раздела — западной частью Тешинской Силезии (примерно 800 квадратных километров). А у Сталина (после распада коалиции) были резоны для заключения договора о ненападении с Германией.

Вместе с тем дискурсивная стратегия эмоциональных путинских эскапад направлена на то, чтобы историей мюнхенского сговора подорвать обвинения, выдвигаемые в связи с подписанием СССР секретных протоколов к договору о ненападении (пакт Молотова–Рибентропа). И здесь Путин занимается ровно тем, в чем обвиняет Россию сентябрьская резолюция Европарламента — искажением истории. Секретные протоколы были, и их следствием стала агрессия сталинского СССР против 6 (шести!!) восточноевропейских государств, три из которых были аннексированы (страны Балтии), а еще от трех — Финляндии, Польши и Румынии — были отторгнуты существенные территории. И это совсем не то же самое, что оккупация 800 квадратных километров Заользья.

Я не специалист в этом вопросе, но из тех общих представлений, которые я имею, мне кажутся несправедливыми и натянутыми утверждения, что Сталин наряду с Гитлером начал вторую мировую войну. Вторая мировая была проектом Гитлера, Сталин мечтал о другой. Однако в 1939–1941 г. сталинский СССР, несомненно, является страной-агрессором в Восточной Европе, действующей в союзе с Гитлером. И это фундаментальный факт истории Европы новейшего времени.

Однако главным остается все же вопрос, зачем президенту Путину вкладывать столько сил и эмоций в эту полемику. И здесь мне кажется важным обратить внимание на то сочувствие, с которым говорит Путин (в речи перед главами государств СНГ) о несправедливости Версальского мира и стремлении Германии пересмотреть его унизительные положения.

Сильное (волевое), но униженное государство, стремящееся восстановить свои «естественные» исторические/национальные границы (Германия и СССР), является уязвленным, страдающим героем путинских эскапад, а фарисейский «Запад», присваивающий себе право определять эти границы и торговаться по поводу них в своих интересах (Версаль и Мюнхен), — их антигероем.

Основная идея Путина состоит в отрицании права Запада под видом «международного права» определять, где проходят границы «волевого» государства, несущего свой исторический и национальный опыт. И это и есть главный пункт полемики и суть путинской политической доктрины.

Вопрос о том, обращена ли эта доктрина в прошлое —0на оправдание уже свершившихся аннексии Крыма и агрессии в восточной Украине — или в будущее, т.е. «естественная» западная граница России остается для Путина открытым вопросом, является, безусловно, сегодня самым важным и интригующим. И все усилия рациональных экспертов и политиков будут направлены на оценку вероятности второго варианта его решения.

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