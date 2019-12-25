Лев Шлосберг: Родина с тобой, Руслан

Новая Земля — это на века отравленное радиацией советского ядерного полигона место, служить и жить там можно или по приказу, или по безумию. Ненависть властей была такова, что на отправку проектного менеджера ФБК в это проклятое место задействовали авиацию. Спецоперация против Шаведдинова — это прямая месть тех, чьи аферы ФБК расследовал. Но везде живут люди и не все они звери. Надеюсь, что Руслан выживет на Новой Земле и останется там собой. Там будет очень тяжело. Важно не забывать его все дни его военной службы. Родина — это мы, а не пославшие его на неживую землю нелюди. Поэтому Родина с тобой, Руслан.

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