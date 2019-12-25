К Турции движется новая волна беженцев из Сирии из-за действий правительства Асада и России

Около 30 тыс. мирных жителей покидают район города Маарат-ан-Нуман в Сирии после четырехдневных авиаударов и обстрелов со стороны войск Башара Асада и его российских союзников. Люди движутся в сторону турецкой границы, пишет The Guardian.

Армия Асада и его союзников пытается продвинуться в северо-западную провинцию Идлиб. Маарат-ан-Нуман находится на стратегической трассе М5, которую Асад намерен захватить, чтобы вновь открыть маршрут, связывающий столичный Дамаск с крупнейшим городом Сирии Алеппо. Но из-за обстрелов дорога стала опасной для мирных беженцев, для которых она является основным путем на север. Атака со стороны военных продолжалась и во вторник, несмотря на предполагаемую гуманитарную паузу. Наблюдатели и очевидцы сообщают, что по меньшей мере 12 гражданских лиц были убиты на дороге на этой неделе, когда самолеты России и Сирии атаковали автоколонны беженцев.

«Боевые самолеты обстреливали трассу М5 с помощью ракет и тяжелых пулеметов. Я не знаю, как мы ушли живыми, нам так повезло, — говорит отец двух детей Аммар Каркас, покинувший с семьей Маарат ан-Нуман в понедельник. — Две машины, перевозившие беженцев всего в 2 км от нас, были обстреляны, пять человек сгорели заживо. Если бы мы вышли чуть позже, нас бы тоже убили в результате того же авиаудара».

Новые боевые действия в Сирии происходят несмотря на сентябрьское соглашение лидеров Турции, России и Ирана о возобновлении усилий по деэскалации в районе Идлиб. С начала наземного наступления на прошлой неделе были убиты не менее 100 человек, в том числе пятеро детей, погибших, когда ракеты попали в школу, где прятались беженцы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что граница останется закрытой, предупредив, что его страна, в которой уже проживает 4 млн сирийцев, не сможет принять новых беженцев. Гуманитарные организации неоднократно предупреждали, что нападение на Идлиб ставит под угрозу жизни 3 млн гражданских лиц и может привести к самой серьезной гуманитарной катастрофе за весь период войны. Раньше в этой провинции проживал 1 млн человек, но сейчас там находится еще порядка 2 млн беженцев с других территорий.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил тревогу в связи с эскалацией боевых действий. «ООН настоятельно призывает все стороны обеспечить защиту гражданского населения и обеспечить постоянный и беспрепятственный доступ всем гуманитарным сторонам для оказания жизненно необходимой помощи всем нуждающимся», — сказал его официальный представитель.