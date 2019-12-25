Чемезов решил заняться утилизацией промышленного мусора

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с промышленными отходами и наделить этими функциями саму госкорпорацию. Об этом говорится в письме Чемезова вице-премьеру Алексею Гордееву, пишет РБК.

Отходы III—V классов, к которым и относится промышленный мусор, очень разнородны — к ним относятся как отходы от добычи полезных ископаемых (буровые нефтяные шламы и отвалы пород после добычи золота), так и лом металлов от бывших в употреблении труб, дерево, строительный мусор. «Обычно сбор, хранение и утилизацию такого рода отходов компании организуют собственными силами или силами своих специализированных подрядчиков. Часть таких отходов используется для собственных нужд, в том числе в строительстве и обустройстве дорог», — рассказал основатель и владелец группы компаний MGS Group Георгий Малютин.



В письме Гордееву глава «Ростеха» пишет, что «порядок обращения с техногенными отходами III—V классов законодательно в настоящее время не определен, правоотношения в данной сфере не урегулированы». Хотя, по оценкам Чемезова, на такой мусор приходится до 95% общего объема отходов в России.



Примерная стоимость вывоза и складирования отходов III—V классов составит около 1,4 трлн руб. в год, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.