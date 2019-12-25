Блумберг использовал труд заключенных в предвыборной кампании

Колл-центр ProCom из Нью-Джерси, который заключил контракт с предвыборным штабом миллиардера, кандидата в президенты от Демократической партии Майкла Блумберга, использовал труд заключенных. Об этом сообщило издание The Intercept. Блумбергу пришлось расторгнуть договор с подрядчиком.

По данным издания, заключенные как минимум одной женской тюрьмы обзванивали жителей Калифорнии от имени предвыборного штаба. Каждый звонок заключенные должны были завершать фразой о том, что он оплачен кампанией Блумберга, но они не говорили, что звонят из-за решетки.

Майкл Блумберг подтвердил информацию в Twitter, заявив, что с подрядчиком расторгнут контракт. Отмечается, что до звонка журналиста The Intercept предвыборный штаб был не в курсе ситуации. При этом своих поставщиков они теперь просят лучше проверять субподрядчиков.

Соучредитель ProCom Джон Скаллан говорит, что его компания выплачивает минимальную заработную плату в Оклахоме в размере $7,25 в час исправительному учреждению, которое затем платит заключенным, работающим в колл-центрах. На веб-сайте Департамента исправительных учреждений указана максимальная месячная заработная плата для заключенных в размере $20 в месяц. Скаллан говорит, что заключенные, которые работают в ProCom, получают гораздо более высокую зарплату.