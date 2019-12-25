Александр Плющев: Яндекс и этика

Яндекс пообещал отключать от сервиса СМИ, нарушающие журналистскую этику.

Это хорошая новость, несмотря на то что Яндекс.Новости, в котором работает примерно ноль журналистов, не имеет ни малейшего понятия о том, что такое журналистская этика, ссылается на какой-то древний кодекс, который никто не помнит, да и не знает, но они его нашли обновленным поиском Яндекса. Настолько невнятного объяснения, что это вообще будет, честно говоря, я не видел давно, но мне неинтересно тут устраивать разбор работы пресс-службы одного из сервисов Яндекса, тем более что я только что имел возможность сказать им все это очно.

У меня есть слабая надежда, что Яндекс нашел-таки решение, чтобы хотя бы немного уменьшить засранность своего новостного агрегатора всякими риафанами и прочей блевотой, которая является СМИ чисто формально, по факту регистрации в Роскомнадзоре. Хотя бы на уровне федерального топа. На то, что они вычистят говно уже прямо в сюжетах (поищите в Яндекс.Новостях по слову «Шаведдинов» и полюбуйтесь, как агрегатор объединяет всю эту пригожинскую гниль в сюжеты и дает им заголовки) надежды, увы, нет. Дорогой Яндекс, то, что вы делаете — очень медленно, запоздало и недостаточно. И поэтому на сегодня я придерживаюсь прежней точки зрения, которую высказал в мае 2018 года: лучше сервис закрыть и не позориться. Попробуйте меня переубедить, лучше не бестолковыми пресс-релизами в ТАССе, а на деле.

Но есть и хорошие новости: сегодняшнее заявление компании, несомненно, результат того, как о Яндекс.Новостях отзываются в соцсетях. И мой вклад в это, надеюсь, тоже есть. Это значит что, во-первых, компании неудобно за ту стыдобищу, которую она делает, и сегодняшним заявлением она, наконец, спустя столько времени, пусть косвенно, но признала, что да, это говно. Так быть не должно. Это уже дорогого стоит.

Ну и во-вторых, важно, что наше с вами мнение что-то да значит. И оно может повлиять. Поэтому надо и дальше с них не слезать, предъявлять им публично, хоть каждый день.

В сотый раз повторюсь, Яндекс — наше национальное достояние. У них дофига хороших и отличных сервисов мирового уровня, которые каждую минуту делают нашу жизнь удобнее и лучше. Они реально молодцы, как мало кто в нашей стране. Нам надо сделать все возможное, чтобы их некогда очень неплохой сервис перестал быть тем инструментом государственной пропаганды, которым он стал в последние годы.

И у нас нет другого способа воздействовать на них, кроме как публично давить. Сегодня дело, кажется, хоть немножко сдвинулось.

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