Дмитрий Колезев: Путина бомбит

Путина бомбит по поводу Второй мировой с 11 декабря — тогда на заседании оргкомитета «Победа» он возмутился резолюцией Европарламента от 19 сентября, которая по сути возлагает на сталинский СССР частичную ответственность за начало Второй мировой войны.

Продолжил Путин 19 декабря на пресс-конференции, а потом 20 декабря прочитал коллегам по странам СНГ целую лекцию о начале Второй мировой. Теперь вот обрушился на Польшу за дружбу с Гитлером.

Резолюция Европарламента напоминает, что СССР и Германия в 1939 году разделили Польшу по пакту Молотова–Риббентропа, и Путин теперь всячески старается принизить Польшу, но это аргументация в духе «сами виноваты». Но как бы громко мы ни обвиняли Польшу в симпатиях к Гитлеру, вряд ли это снимет вопрос о сговоре Гитлера и Сталина.

Путин явно боится, что европейцы при поддержке американцев перепишут историю, превратив СССР из главной жертвы войны в одного из ее зачинателей. Учитывая то, что никаких замкнутых национальных культур не осталась, такая точка зрения будет транслироваться с Запада в Россию, наверняка переживают в Кремле, и может постепенно разрушить главную, а может и единственную скрепу, на которой держится наша многонациональная страна — скрепу Победы, триумфа добра над злом, спасения мира.

В своей логике Путин, возможно, прав. Но эта логика не единственно возможная. Хорошо бы России начать искать объединяющие идеи не в прошлом, а в настоящем и будущем. А про собственную историю научиться говорить спокойно, без истерик, признавая ошибки и пытаясь извлечь уроки из прошлого. В конце концов, это же не Путин с Гитлером Польшу делил, чего так переживать.

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