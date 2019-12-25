Военный комиссариат: Руслана Шаведдинова отправили на Новую Землю законно

Заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев назвал законными призыв на военную службу и отправку на архипелаг Новая Земля сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова. Об этом сообщает ТАСС.

Локтев заявил, что до октября Шаведдинов длительное время уклонялся от постановки на воинский учет и «прохождения мероприятий, связанных с призывом». 28 октября он в присутствии адвоката прошел призывные мероприятия и медицинское освидетельствование и был признан годным к службе, ему была вручена повестка. Шаведдинов обратился с иском в Савеловский районный суд, чтобы оспорить решение, 11 ноября ему было отказано в удовлетворении требований. Это решение сотрудник ФБК пытался оспорить в Московском городском суде.

«Однако в дальнейшем в суд по неизвестным причинам он не являлся, и его интересы на судебных заседаниях 17 ноября и 23 ноября представлял адвокат», — говорит представитель комиссариата. 23 декабря Мосгорсуд оставил решение суда первой инстанции в силе, и оно в тот же день вступило в законную силу. При этом действие решения призывной комиссии было возобновлено.

«В рамках реализации данного решения, законность которого установлена судом, 23 декабря Шаведдинов был направлен на городской сборный пункт, где был проведен его повторный медицинский осмотр, в ходе которого препятствий к прохождению военной службы установлено не было», — заявил Локтев.

После этого Шаведдинов убыл к месту прохождения военной службы по призыву, которое «было определено в строгом соответствии с результатами медицинского освидетельствования и группы профессиональной пригодности».

Напомним, что после обыска в квартире Руслана Шаведдинова он был отправлен проходить срочную военную службу на Новую Землю. Его коллеги и журналисты не могли связаться с ним почти сутки, так как его телефон был отключен. В ФБК отправку Шаведдинова в армию считают незаконной.