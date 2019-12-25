500 млрд рублей необходимо на достройку жилья для обманутых дольщиков

В России около 200 тыс. обманутых дольщиков, заявил на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым гендиректор Фонда защиты дольщиков Олег Говорун. По его словам, более 3 тыс. домов являются «заброшенными, недостроенными», но в течение трех лет Говорун обещает решить проблему. Как сообщил он «Ведомостям», на строительство жилья для всех обманутых дольщиков «необходимо дополнительно выделить около 0,5 трлн руб.»

Фонд защиты дольщиков начал работать в октябре 2017 года. Строители должны перечислять в него 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия. Собрано уже 40 млрд руб. В этом и следующем году бюджет выделит 32,5 млрд руб. В этом году фонд получил от регионов около 10 млрд руб. В следующем от регионов фонд планирует получить 5 млрд руб. и от строителей — 10 млрд руб. Таким образом, у фонда будет почти 100 млрд руб.

Руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина говорит, что по итогам этого года в Фонде национального благосостояния накопится достаточно денег, чтобы начать его тратить: «С этой точки зрения достройка домов — та самая инфраструктура, куда имеет смысл вкладывать, и тот редкий случай, когда нужно начинать проект не с нуля».

Директор финансового центра «Сколково–РЭШ» Олег Шибанов отмечает, что 500 млрд руб. — очень большая сумма для решения проблем дольщиков. Впрочем, профицит бюджета за 2020–2022 годы должен составить более 1,5 трлн руб.