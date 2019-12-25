«Коммунисты России» могут пройти в Госдуму

К проходящим в Госдуму с 2003 года «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» на следующих выборах могут добавиться «Коммунисты России». Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», которые приводят «Ведомости».

Проведенный в декабре опрос показал, что «в ближайшее воскресенье» за «Единую Россию» готовы были бы проголосовать 29% респондентов, за КПРФ — 9%, за ЛДПР — 8%, а за «Коммунистов России» и «Справедливую Россию» — по 3%. Но при учете лишь тех голосов, кто собирается на участки и определился с выбором, последние также преодолевают 5%-ный барьер.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков отмечает, что «Коммунисты России» и «Справедливая Россия» — на грани прохождения, так как нужно учитывать погрешность: «На мой взгляд, у «Коммунистов России» пока нет реального шанса пройти в Госдуму. Тем более что респонденты могут путать их с КПРФ, это может быть такая ситуативная поддержка. Скорее у них есть шансы на региональных, а не федеральных выборах, где подобной партии могут добавиться протестные голоса».

Оценивая успех «Коммунистов России» и Коммунистической партии социальной справедливости на региональных выборах последних лет, политолог Александр Кынев говорит, что «голосование за них — это следствие общего запроса на перемены, и нужно его рассматривать как протестное голосование не только против партии власти, но и против всех системных партий».