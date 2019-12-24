Федор Крашенинников о высказываниях Лукашенко и Путина

Послушал интервью Лукашенко. Вот уж действительно сказочный человек. Откуда у него уверенность, что НАТО будет защищать Беларусь? Удивительная смесь угроз и заигрываний. Почему-то мне кажется, что для него все это плохо кончится — падет жертвой переворота, а потом наступит стремительная интеграция, и СК обвинит во всем Украину и ЦРУ. Может быть (и скорее всего), я ошибаюсь и ничего не понимаю, но ощущение от интервью очень тяжелое — старик реально как уж на сковородке вертится, при этом сковородка явно нагревается.

Послушал также путинские выкрики в адрес какого-то довоенного польского посла в Берлине, что тот «антисемитская свинья». Так себе новость, что межвоенная Польша была не особо дружелюбной к своим еврейским согражданам, но путинские переживания как-то уж совсем театральны и чрезмерны. Польша была плохая, и потому Сталин с Гитлером правильно ее уничтожили? Польшу нечего жалеть, потому что ее посол в Берлине был дурак и антисемит? Но как мы знаем, ликвидация Польши вовсе не спасла польских евреев от ужасной расправы — тогда к чему путинские причитания? Как ни крути, но польских евреев уничтожало не польское правительство, а нацистские оккупационные власти, против которых до 22 июня 1941 года СССР ничего не имел.

Опять-таки, какой смысл в 2019 году так яростно нападать на межвоенную Польшу? Что это сейчас дает? Современная Польша никаких памятников Гитлеру не ставит — о чем тогда речь? Путин доиграется со своими упражнениями в реконструкции довоенного миропорядка(

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