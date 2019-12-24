Самариддину Раджабову суд назначил штраф и освободил от наказания

Мещанский суд Москвы признал виновным фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова в угрозе применения насилия к трем силовикам из-за брошенной 27 июля пластиковой бутылки, которая ни в кого не попала. Судья отметила, что Раджабов привлекается к уголовной ответственности впервые, на учете не состоит, характеризуется положительно. При этом в деле отягчающих обстоятельств нет, а смягчающими суд засчитывает добровольное возмещение вреда и положительные характеристики, передает «Медиазона».

В итоге суд решил, что исправление возможно без изоляции и назначил штраф в 100 тыс. руб. Но учитывая время содержания Раджабова под стражей и материальное положение, судья постановила полностью освободить молодого человека от наказания и отпустить из-под ареста. Его освободили в заде суда.

Прокурор ранее запросил 3,5 года колонии для Раджабова. Сам подсудимый не признал вину.