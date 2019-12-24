Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии

Сергей Суровцев приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает канал «Арестанты 212». Ранее прокурор просил суд приговорить обвиняемого по «московскому делу» Суровцева к четырем годам колонии.

Суровцева признали виновным в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, на акции 27 июля он ударил командира одного из батальонов Росгвардии секцией металлического ограждения. «Находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок. После этого он скрылся среди толпы присутствующих», — заявляли в СК.