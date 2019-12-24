Мосгорсуд отклонил апелляцию Шаведдинова на решение призывной комиссии

Мосгорсуд отклонил апелляцию сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным к военной службе.

«Мы оставили решение суда первой инстанции без изменения, жалобу представителя Шаведдинова без удовлетворения. Оспаривалось решение призывной комиссии. В решении суда нет ничего про его призыв в армию судом», — сообщил «МБХ медиа» пресс-секретарь суда.

Шаведдинов обжаловал решение призывной комиссии муниципального округа «Аэропорт». В иске было указано, что оно нарушает права истца на освобождение от призыва на военную службу, поскольку у врачей, осуществляющих освидетельствование, отсутствовали сведения о здоровье Шаведдинова. Кроме того, врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию, не имел полномочий на определение годности к военной службе, а само медицинское освидетельствование проводилось в помещении, не отвечающем установленным законом требованиям. Суд доводы истца отклонил и в удовлетворении заявленных требований отказал в полном объеме. 23 декабря Мосгорсуд это решение подтвердил.

Вечером 23 декабря дома у Шаведдинова прошел обыск. Его увезли в Следственный комитет. С тех пор связи с ним нет.