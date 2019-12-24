Последнее слово Самариддина Раджабова

«… Как всем известно, я очень знаменитый рэпер.

Мне двадцать один,

Я сам себе господин.

Свобода — то, что в сердце, остальное — детали,

Студенту — ИВС, а прокурору — медали.

Не нарушал закон, не трогал людей в погонах,

Но дело заказное, они сажают любого.

А на воле ждёт работа, сёстры, любовь и мама.

А пока лишь — СИЗО, решётка, шконка и море планов.

Так что пишите нам, это правда поможет здесь.

Не забывайте Самара и не дайте надолго сесть.

Но даже если зона: решайте кого жалеть.

Мы потеряем годы — они потеряют честь.

Я выходил на митинг против беспредела,

Но настоящий беспредел — это «московское дело».

Абсурдность обвинений достигнет предела.

<...> стены внутри тоже.

Артисты, попадая сюда, кричат: «Боже».

Но сколько б ни топили меня — я всё тот же.

Бро, я не боюсь колонии, я — дитя улиц,

Страх и сомнения во мне давно сдулись.

Прошло три месяца — потерпевшие проснулись,

Но один из них людской породы, и должен я это сказать: «Максидов, респект!»

Суп тут та ещё стряпня, словно варили носки, а рыба воняет так, будто сдохла от тоски,

<...>

А хочется просто уехать домой, вызвав такси.

Прикинь, Окси, я только влюбился,

Бизнес рос вверх, я хотел остепениться:

Завести пару киндеров, построить большой дом

И сделать там студию, записать свой альбом.

И тут — бам, бам, бам — планы загорелись огнём,

Хотя 27-е было обычным днем.

Видел бы ты меня, когда я получил твоё письмо,

В холодном помещении вдруг стало тепло,

Ветер перемен подул прямо в лицо...

<...>

Знаете, посадив нас в тюрьму... вот таких как я, там уже 30 человек почти. Проблему, которая заставляет людей на улицу выходить, — не решить.

Так как я знаменитый рэпер, я буду говорить о медийных людях. Ситуацию довели до такого состояния, что люди не могут молчать, и подключаются уже люди, которые всегда держались от политики далеко. Чтобы не отменяли концерты, чтобы доход не падал. В итоге две стороны: либо как Тимати-Соловьёв; либо Noize MC, Oxxxymiron, кто-то из этого разряда.

Знаете, как было обидно, когда мой коллега по цеху Тимати выпустил трек, в котором говорит, что Москва стала краше? Походу он долбится в глаза, потому что за Садовым кольцом она все ещё та же! Потом он поднимает бургер за здоровье Собянина, и не поверите, бургер творит чудеса: он [Собянин] выздоровел и попросил его [Тимати] удалить клип. У него также есть трек, в котором он говорит: «Мой лучший друг президент Путин». Пройдёт время, он будет читать, что его лучший друг — это Папа Римский, есть греческий салат, запивая виски. У него греческий паспорт.

Я о чем хочу сказать: дело в том, что такие как Oxxxymiron, Noize MC и другие люди, которые говорят правду, — у них есть желание остановить эту дичь. А те, которые псевдопатриоты, которые поют: «Не выхожу на митинги, не втираю дичь», — они знают, куда ведёт вся эта ситуация, они знают, куда страна движется, но не против заработать. То есть страна развалится, но деньги останутся всё-таки.

Знаете, когда я был в Следственном комитете первый раз, и мне показали видео и [следователь говорит]: «Вот Линник, товарищ Линник говорит, что ты в него попал». Я смотрю: «Ну он же не дырявый, как бутылка пролетела сквозь него?» Товарищ следователь тогда... как там... не помню ни фамилии, ни имени его... мы его больше не видели... он сказал, что его это не интересует, у него есть приказ. Знаете, такими приказами проблему никак не решить. Дело в том, что на данный момент Россия — это огромный медведь в спячке. Такие приказы начинают щекотать этого медведя, когда этот медведь проснётся — всем мало не покажется. Всем. А я не хотел бы войны в этой стране. Я люблю эту страну. Я закончил.

Я бы хотел добавить. Я вспомнил.

Знаете, что такое аплодисменты? Сегодня они звучали, потому что кто-то говорил хорошо, кто-то говорил красиво. Я не умею, конечно, красиво говорить, я умею говорить жёстко и правдиво. Аплодисменты — это хорошо. Вот сейчас есть власть, которая топит за беспредел, а народ выступает против беспредела. На данный момент это огонь и воздух. Маринуем, так сказать. Это ни к чему хорошему не приведёт. Скорее всего к чему-то плохому приведёт.

И чтобы были аплодисменты, и чтобы проблемы решались, надо выходить и общаться с народом, а не запрещать все и отправлять парней молодых в тюрьму. Я закончил...»

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