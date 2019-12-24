Фигуранта «болотного дела» Бученкова заочно приговорили к заключению, но освободили

Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии Дмитрия Бученкова, обвиняемого по «болотному делу». При этом суд учел срок ареста, в результате чего меру пресечения отменили, а розыск постановили прекратить, передает «Медиазона». По словам адвоката Светланы Сидоркиной, Бученков при желании сможет вернуться в Россию.

Ранее прокуратура требовала приговорить его к восьми годам года колонии.

Бученкова обвинили в применении насилия к полицейским и в участии в массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. По версии следствия, он бил полицейских, распылял в сторону силовиков перцовый газ и переворачивал биотуалеты. Сам подсудимый отказывался признавать вину. Он настаивал, что в день «Марша миллионов» находился в Нижнем Новгороде.

Бученкова задержали в 2015 году. В 2017 его перевели под домашний арест. Тогда он уехал из России, получив политическое убежище в Литве.