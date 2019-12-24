Евросоюз считает железнодорожное сообщение с Крымом «принудительной интеграцией»

Официальный представитель Евросоюза Петер Стано назвал железнодорожное соединение по Керченскому мосту «нарушением суверенитета Украины со стороны России» и «продолжением насильственной интеграции незаконно аннексированного Крыма». Об этом он написал в Twitter.

В заявлении Стано на сайте Европейской службы внешних связей также отмечается, что «мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море». При этом Европейский союз ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом.

«Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский Союз не признаёт и не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Россией», — говорится в заявлении.

МИД Украины направил в связи с запуском в эксплуатацию железнодорожного переезда по Керченскому мосту ноту протеста: «Действия РФ относительно так называемого «Крымского моста» грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права. Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины».