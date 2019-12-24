Обвиняемого в угрозах судье Криворучко оштрафовали

Мещанский суд Москвы приговорил Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах судье Алексею Криворучко, к 110 тыс. рублей штрафа. Как сообщает «Медиазона», процесс проходил в особом порядке, то есть без исследования доказательств, так как подсудимый полностью признал вину.

Ерзунов, узнав о приговоре актеру Павлу Устинову, который вынес Криворучко, написал твит, в котором предупреждал, чтобы судья «оборачивался» и грозил ему «скорой смертью». Ерзунова задержали 13 ноября во Внуково, а на следующий день отправили в СИЗО. Следственный комитет отмечал, что показания против Ерзунова дал его знакомый Сергей Половец, которого задержали раньше, а потом отпустили под подписку о невыезде.

Как стало известно сегодня, уголовное дело об угрозах судье против Половца прекратили «за отсутствием в деянии состава преступления». Ему также вменяли угрозы судье Криворучко из-за комментария во «ВКонтакте». Он признал вину, отказался от адвоката по соглашению и решил сотрудничать с защитником по назначению.