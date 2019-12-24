СК обвинил двух высокопоставленных таможенников в злоупотреблениях

Следственный комитет предъявил обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, начальнику управления таможенного дознания генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро. Об этом сообщает РБК.

Следствие ходатайствует об аресте Кизлыка и Серебро до 22 февраля. Суть обвинений пока официально не раскрывается, но по данным РБК они могут быть связаны с тем, что сотрудники таможенной службы переквалифицировали уголовные дела в отношении пассажиров, незаконно провозивших валюту, в административные.

23 декабря в центральном аппарате ФТС, а также во Внуковской и Домодедовской таможенных службах прошли обыски.