Из МВД уволили организаторов учений по разгону митингов с участием школьников

Глава МВД Владимир Колокольцев приказал уволить организаторов прошедших в Татарстане учений с участием школьников, а также привлечь к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Татарстану Артема Хохорина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что после публикации в соцсетях видео учений по разгону митингов с участием учеников уволилась начальник отдела образования Тукаевского района Татарстана, в котором находится школа. Также была начата проверка законности действий полиции и руководства школы со стороны прокуратуры.

По информации пресс-службы управления МВД Татарстана, полицейские, администрация школы и старшеклассники были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности во время учений. При этом «действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде», а «школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал».

23 декабря, после 23:00, как сообщил член «Альянса учителей» Раушан Валиуллин в Twitter, полиция приезжала к Екатерине Пантелеевой, которая выложила в Сеть видео с учениями. Полицейские пытались выяснить, откуда она взяла запись и кто просил ее опубликовать.