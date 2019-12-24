Северная Корея наращивает производство для запуска ракет

На сделанном 19 декабря спутниковом снимке предполагаемого завода по производству мобильных установок для запуска ракет большой дальности в Северной Корее обнаружен новый корпус. Как сообщает Associated Press, появление новых снимков происходит на фоне обеспокоенности о возможном скором запуске новых ракет Северной Кореей и обещания сделать «рождественский подарок» США со стороны КНДР.

На одном из спутниковых снимков виден завершенный новый корпус завода, находящегося около Пхеньяна. Считается, что на этом производстве Северная Корея разрабатывает и выпускает транспортные средства, используемые в качестве мобильных пусковых установок для баллистических ракет большой дальности.

Директор программы нераспространения вооружения в Восточной Азии Института Мидлбери Джеффри Льюис называет расширение фабрики «большой новостью» и отмечает, что летом Северная Корея использовала для испытаний межконтинентальных баллистических ракет Hwasong-14 и Hwasong-15 машины, импортированные из Китая. Поэтому расширение производства мобильных пусковых установок может усилить Северную Корею. Льюис говорит, что Северная Корея захочет иметь от 50 до 100 таких систем. Это могут быть новые системы, которые, по заявлениям правительства КНДР, находятся в стадии разработки.

Ранее в этом месяце Северная Корея провела два крупных испытания на своем полигоне для запуска ракет большой дальности и испытательного ракетного двигателя на северо-западе страны.