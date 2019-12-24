Леонид Волков: Итак, Руслан Шаведдинов — в армии

Кремлевские телеграм-каналы сливают короткие видео, на которых Руслан, в легкой куртке, в сопровождении огромной толпы бездельников в форме, идет по сугробам в каком-то аэропорту.

Здесь прекрасно буквально всё.

Государство, не скрываясь, демонстрирует: армия — это такой вид репрессии. Если мы тебя не нашли за что посадить, мы тебя служить отправим. В наказание. Никому не кажется, что Верховный главнокомандующий, у которого армией можно только молодых людей пугать, провалил свою работу?

Силовая операция по похищению. С глушением связи, погромом и ограблением жилища. С главной целью — максимальной информационной блокады, чтобы мы все сбились с ног, разыскивая Руслана. Серьезно? Никому не кажется, что законные и благие дела так не делаются?

Кремлевские телеграфисты, синхронно выпустившие видео. Чтобы что? Чтобы еще какому-то количеству людей, которые думали, что за «анонимными телеграм-каналами» могут скрываться аналитики или люди с инсайдами, наглядно показать, что нет — это просто такой отдел пресс-служб АП и СК, просто максимально низкопробный?

Короче говоря, не очень понятно, зачем эти унтер-офицерские вдовы продолжают бесконечно сечь себя самих и позориться. Но, конечно, пускай.

Руслану сил и скорейшего возвращения. Разложившемуся режиму — бесславной и скорейшей гибели.

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