В ФБК заявили о пропаже Руслана Шаведдинова

UPD: Алексей Навальный сообщил, что Шаведдинова увезли в Архангельск: «Служба в армии превратилась просто в тюремный механизм. Разновидность лишения свободы. В квартире Руслана сломали дверь, похитили его, моментально посадили на самолёт (!!), увезли куда-то в Архангельск и там возят под конвоем с огромным количеством полиции. При этом призыв Шаведдинова на службу абсолютно незаконен. Он сейчас в судебном процессе, оспаривает действия военкомата и до решения его призывать нельзя».

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Юристы Фонда борьбы с коррупцией решили подать заявление о пропаже сотрудника Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома.

«Руслан Шаведдинов по-прежнему не найден. Подаем заявление о пропаже человека. Ищем в том числе в рамках специфических версий и мест — нигде нет. СК и МВД, получается, похитили человека, объективных сведений и документов об обратном нет», — написал в Twitter глава юридической службы ФБК Вячеслав Гимади.

23 декабря вечером к Шаведдинову домой силовики пришли с обыском. Телефонная связь с ним пропала. В ОВД сообщали, что его увезли сотрудники Следственного комитета, но в главках СК доставление активиста отрицали.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш ночью сообщала, что юристы фонда выяснили, что Шаведдинов был на городском сборном пункте Москвы, откуда его увезли в 20:00.