Борис Вишневский: Вписываться надо за всех

В Мещанском суде прокурор требует 3.5 года колонии для одного из фигурантов "московского дела" Самариддина Раджабова, по статье 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти.

За что? Да за то, что Раджабов 27 июля, видя, как полицейские избивают мирных граждан, бросил пластиковую бутылку в сторону опричников.

Чем, по версии следствия, жутко их напугал.

И за этот "испуг" невинного человека собираются отправить в колонию на 3.5 года.

Возможно, полицейские, согласившиеся признать себя потерпевшими, заявив, как они страшно испугались звука падения пластиковой бутылки, и восприняли его как "реальную угрозу применения к ним насилия" (хотя видео свидетельствует, что они даже не оборачивались на этот звук), никогда в жизни не слышали слово "совесть". Страшно подумать, как они поведут себя, столкнувшись с настоящими преступниками - если так панически боятся пластиковой бутылки.

Возможно, прокурор, требующий 3.5 года за этот "испуг", никогда не слышал о принципе справедливости в уголовном законодательстве - где говорится, что наказание должно соответствовать степени общественной опасности деяния.

Какую "общественную опасность" несло это "деяние" Раджабова? Да никакой. При том, что не наказан никто - никто!, - из опричников, жестоко избивавших протестующих на улицах Москвы этим летом.

Да, после цинично-демагогических и не имеющих ничего общего с правом и логикой заявлений президента (мол, сегодня кинул пустую бутылку - завтра кинет камень, а послезавтра начнет стрелять, по типу "сегодня носит "Адидас" - а завтра родину продаст") трудно рассчитывать на законный приговор.

Но шанс есть - и он тем больше, чем сильнее реакция общественного возмущения подготовкой к очередной расправе.

Самариддин Раджабов невиновен, как и другие "узники московского протеста".

Он должен быть оправдан. А наказаны - те, кто его преследует. Как и те, кто преследует Константина Котова и Егора Жукова, Юрия Дмитриева и ингушских активистов, Данилу Беглеца и Кирилла Жукова, и других политзаключенных.

И вопрос к "Ведомостям", РБК, "Коммерсанту": вы готовы выйти с первыми полосами "Я/Мы Самариддин Раджабов"?

Разве "дело" Раджабова не столь же сфабрикованное, как дело Голунова?

Предыдущий призыв - когда речь шла о Юрии Дмитриеве, - остался без ответа.

Уверен: "вписываться" надо за всех.

#Свободуполитзаключенным!

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