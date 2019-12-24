Бывшего фигуранта «московского дела» Сергея Фомина увезли в ОВД

Сергея Фомина, с которого СК 6 декабря снял обвинения в участии в массовых беспорядках по «московскому делу», увезли в ОВД «Пресня». Как сообщает «ОВД-Инфо», на него, возможно, хотят составить административный протокол по 20.2 КоАП.

Аналогичные административные протоколы были составлены на бывших фигурантов «московского дела» Даниила Конона и Сергея Абаничева.

6 декабря, прекращая уголовное преследование, Следственный комитет отмечал, что в действиях Сергея Фомина обнаружили признаки административного правонарушения, поэтому материалы дела были переданы в органы МВД.