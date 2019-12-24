Трампу грозят новыми статьями об импичменте

Демократы в Палате представителей продолжают расследование в отношении президента США Дональда Трампа и планируют предъявить во время судебного разбирательстве по импичменту в Сенате новые обвинения. Как сообщает CNN, для этого демократы хотят допросить бывшего адвоката Белого дома Дона Макгана, который может рассказать, пытался ли Трамп помешать расследованию бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера и связан ли президент с увольнением Мюллера. Макган ранее отказывался приходить на заседания комитета Палаты представителей по юридическим вопросам.

Демократы подали большое количество мнений о расследовании Мюллера и расследовании по поводу звонка Трампа президенту Украины Зеленскому. Они считают, что эти дела могут быть связаны. Таким путем демократы хотят подтолкнуть администрацию президента к передаче или обнародованию большего количества документов (в том числе информации, собранной Большим жюри по расследованию Мюллера) и разрешению свидетелям выступать во время судебного разбирательства в Сенате. Ранее администрация Трампа и руководство Сената отклонили оба запроса.

Апелляционный суд должен поддержать или отклонить заявление Белого дома об абсолютной неприкосновенности бывших и нынешних должностных лиц, которые получают повестку в Конгресс. Такое решение может иметь серьезные последствия для судебного разбирательства в Сенате, независимо от направленности.

Ранее Палата представителей проголосовала за две статьи об импичменте Трампа: о злоупотреблении властью и о создании препятствий для расследования Конгресса, включая недопущение для дачи показаний бывших чиновников Белого дома. Аналогичная история происходит с Макганом, которого ждут в Палате представителей с апреля по расследованию Мюллера.

Дела о секретах Макгана и Большого жюри должны быть рассмотрены коллегиями из трех судей 3 января в Окружном апелляционном суде округа Вашингтон.