В Хабаровском крае во время испытаний разбился истребитель Су-57

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50) разбился в Хабаровском крае во время испытаний. Летчик успел катапультироваться, сообщает «Интерфакс».

«Все произошло в 111 км от аэродрома Дземги. Летчик успел катапультироваться. Его эвакуировали на вертолете Ми-8. Причины аварии выясняются», — говорит источник агентства.

Разбившийся истребитель принадлежал авиазаводу Комсомольска-на-Амуре. Су-57 (Т-50) разработан ОКБ Сухого и предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, а также для поражения наземных, надводных целей, преодоления систем ПВО и осуществления мониторинга воздушного пространства. Первый полет данного типа истребителя состоялся в 2010 году.