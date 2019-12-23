Медведев оценил задержку строительства «Северного потока-2» из-за санкции США

Из-за санкции США на строительство газопровода «Северный поток-2» понадобится «немного чуть больше времени», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.



«Это все равно месяцы — месяц туда, месяц обратно; на несколько месяцев больше», — цитирует премьера РБК. По словам Медведева, в этом нет «ничего страшного», особенно с учетом заключенных с Украиной договоренностей по транзиту газа.

Ранее стало известно, что швейцарская компания Allseas, которая занималась укладкой труб, вывела свои суда из зоны строительства «Северного потока-2». Причиной остановки работ стала угроза санкции США против компаний, участвующих в строительстве. Ограничения предполагают полную блокировку всех американских активов подпавших под санкции компаний, запрет на операции с ней и запрет на въезд представителей компаний в США.

«Северный поток-2» построен примерно на 93%: на данный момент уложено более 2300 км из около 2460 км, передавал «Интерфакс» сообщение компании Nord Stream 2.