К менеджеру ФБК Руслану Шаведдинову пришли с обыском

У менеджера Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова проходит обыск, сообщили в штабе Алексея Навального.

«Открытым медиа» коллега Шаведдинова Анастасия Кадетова рассказала, что планировала зайти к нему в гости, но тот перестал отвечать на звонки: «Прошло полчаса, вестей от него не было. И уже подойдя к дому, мы увидели большой полицейский автобус, машину ДПС. Ну, очевидно, там «эшники», Следственный комитет… И уже когда мы стояли у лифта, увидели, как спускаются мужчины в масках и с «болгарками». То есть, в принципе, по общей атмосфере уже было понятно, что там происходит обыск».