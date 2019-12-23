СК изменил обвинение по делу фонда Baring Vostok

Обвинение фигурантов дела Baring Vostok переквалифицировано с мошенничества на особо крупную растрату. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Агентство отмечает, что тяжесть статей равнозначна. Сумма ущерба по делу в окончательной фабуле осталась та же, что была изначально — 2,5 млрд руб.

Следственный комитет России начал предъявлять обвинение в окончательной редакции фигурантам дела, в том числе основателю инвестиционного фонда Майклу Калви. В ближайшее время следствие объявит участникам процесса об окончании следственных действий, после чего они начнут знакомиться с материалами расследования.