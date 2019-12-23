Прокурор запросил 3,5 года колонии обвиняемому по «московскому делу»

Гособвинение в Мещанском суде Москвы запросило 3,5 года колонии для обвиняемого по «московскому делу» Самариддина Раджабова. Об этом сообщает «Медиазона».

Раджабова обвиняют в угрозе применения насилия к троим полицейским из-за пластиковой бутылки, брошенной 27 июля в сторону силовиков. При этом бутылка ни в кого не попала. Сегодня во время заседания допросили троих потерпевших сотрудников, которые рассказали, что испытали «дискомфорт», «испуг» и «угрозу здоровья» из-за брошенной бутылки.

Раджабов находится в СИЗО с августа.