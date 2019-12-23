Киев и Донбасс договорились об обмене пленными

Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились об обмене пленными до конца года, сообщил полномочный представитель России в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов. По его словам, формат обмена — «всех установленных на всех установленных», передает «КоммерсантЪ».

В Киеве подтвердили эту информацию. «Во время видеоконференции контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогами саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже», — написала в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер.

ОБСЕ также подтвердила соглашение между Киевом и Донбассом об обмене заключенными.